KNWU-directeur Veneberg is er ook ’ziek van’ Yoeri Havik over WK-rel: ’Die kans wordt door je neus geboord’

Jan Willem van Schip en Yoeri Havik tijdens de Olympische Spelen Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Bureaucratie en topsporters liggen elkaar vaker dwars, altijd wordt de laatste categorie de dupe van de eerste. De ’rel’ rond de startplekken van de WK baan, volgende week in Roubaix, heeft in een paar dagen tijd een bizarre wending gekregen. De euforie rond de Europese titels op de koppelkoers (mannen) en teamsprint (vrouwen), en de daardoor gedachte deelname aan de WK, veranderde in een grafstemming. ,,Dit is gewoon zwaar klote”, liet Yoeri Havik weten.