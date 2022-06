Ajax-trainer Alfred Schreuder ziet af van Winston Bogarde

Dat Schreuder afziet van Bogarde, is opmerkelijk. De assistent-trainer werd in maart 2020 aan de staf van Erik ten Hag toegevoegd en vervulde zijn rol naar ieders tevredenheid. Jonge spelers, zoals Jurriën Timber en Devyne Rensch, zeiden veelvuldig baat te hebben bij de trainingen en tips van de twintigvoudig international, die ook de discipline in de selectie bewaakte. In 2020 werd de assistent-trainer eerste in het door corona afgebroken seizoen en de twee jaar daarop had hij onder Ten Hag een aandeel in de landstitel. Daarnaast pakte hij de KNVB-beker en overwinterde hij met Ajax in de Champions League.

Van Van der Sar en Lenderink kreeg Bogarde volgens de bronnen te horen dat de club ondanks zijn contract tot de zomer van 2023 van hem af wil, omdat Schreuder de staf van het eerste wil inkrimpen. Die reden zou bij Bogarde verkeerd zijn gevallen, omdat Mitchell van der Gaag al met Erik ten Hag naar Manchester United is vertrokken. Matthias Kaltenbach, met wie Schreuder bij Hoffenheim samenwerkte en wiens contract in Duitsland moet worden afgekocht, is de beoogde opvolger van Bogarde.

Ook bij Jong Ajax is volgens Van der Sar en Lenderink geen plaats voor Bogarde. Hij zou ’te goed en te ervaren’ zijn om op de bank plaats te nemen naast hoofdtrainer John Heitinga. Ajax moet binnenkort in overleg met Bogarde om tot ontbinding van zijn contract te komen of alsnog een geschikte nieuwe functie te vinden.