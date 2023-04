Herbeleef: AZ klopt Anderlecht na penalty's

AZ wist donderdagavond de halve eindstrijd van de Conference League te bereiken. De Alkmaarders schakelden in de kwartfinales Anderlecht na strafschoppen (4-1) uit. De penaltyserie was nodig omdat AZ met 2-0 won. Anderlecht was vorige week in Brussel met dezelfde cijfers te sterk.

In de Europa League verdedigt Feyenoord een marge van 1-0 op bezoek bij AS Roma. Die wedstrijd is om 21:00 begonnen.

Herbeleef via ons liveblog het duel tussen AZ en Anderlecht.

AZ-Anderlecht

Overige duels Conference League