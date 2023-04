LIVE AZ leidt met 2-0 tegen Anderlecht na flitsstart

Vangelis Pavlidis of AZ Alkmaar (l) heeft de 1-0 gemaakt, AZ maakt haast voor de 2-0. Ⓒ ANP/HH

Voor het eerst sinds 2005 kunnen twee Nederlandse clubs de halve finale van de Europese voetbaltoernooien bereiken. Destijds ging PSV ten koste van Olympique Lyon naar de laatste vier in de Champions League, terwijl AZ in de kwartfinale van de UEFA Cup Villarreal de baas was. De Alkmaarders zijn momenteel actief in de Conference League, waar thuis tegen RSC Anderlecht een 2-0 achterstand goedgemaakt moet worden. In de Europa League verdedigt Feyenoord een marge van 1-0 op bezoek bij AS Roma. Volg beide duels hier op de voet via ons liveblog.