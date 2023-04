Reiken Europese sprookjes AZ en Feyenoord tot in halve finale?

18.45 uur: AZ staat voor zware klus

AZ strijdt donderdag samen met Anderlecht voor een plek in de halve finales van de Conference League. De Alkmaarders moeten in eigen stadion een achterstand van 2-0 uit de eerste wedstrijd zien goed te maken na goals in het heenduel van Michael Murillo en Majeed Ashimeru.

Trainer Pascal Jansen heeft niet de beschikking over Jesper Karlsson. De Zweedse buitenspeler is niet op tijd hersteld van een blessure aan zijn bovenbeen. Ondanks de ruime achterstand en het gemis van spelbepaler Karlsson, acht Jansen zijn elftal niet kansloos. „Ik zeg niet dat ik erin geloof omdat ik dat moet zeggen, maar omdat ik er echt in geloof”, sprak hij woensdag.

Anderlecht mist Benito Raman, die met een blessure achterbleef in België. De aanvaller viel vorige week tijdens de eerste ontmoeting in Brussel halverwege de tweede helft in. Murillo, die tegen AZ de score opende, is volledig fit bevonden.

De winnaar van AZ tegen Anderlecht treft in de halve finale West Ham United of AA Gent. In België werd het vorige week 1-1.

Overige duels Conference League

18.45 uur: Fiorentina - Lech Poznan

West Ham United - AA Gent 21.00 uur: OGC Nice - FC Basel

21:00 uur: Feyenoord wil het seizoen nog mooier maken in Rome

Feyenoord kan het seizoen nog mooier maken door ten koste van AS Roma de halve finale van de Europa League te bereiken. De aanstaande kampioen verdedigt r in een uitverkocht Stadio Olimpico een voorsprong van 1-0 op de huidige nummer 3 van de Serie A dankzij een rake trap van Mats Wieffer.

Trainer Arne Slot beschikt over een nagenoeg fitte selectie. Hij mist alleen de geblesseerde Quinten Timber en Patrik Wålemark. Het lijkt erop dat hij voor dezelfde basisformatie als vorige week in De Kuip kiest. Dat zou betekenen dat Alireza Jahanbakhsh op de rechterflank weer de voorkeur krijgt boven Igor Paixão.

Bij AS Roma lijkt Paulo Dybala op tijd hersteld van een spierblessure die hij vorige week in De Kuip opliep. Mogelijk verschijnt ook Georginio Wijnaldum aan de aftrap.

Trainer José Mourinho benadrukte in zijn afsluitende persconferentie dat hij er ruim 67.000 spelers bij heeft. Hij doelde op de aanwezige toeschouwers in Stadio Olimpico, waar fans van Feyenoord niet welkom zijn. De Italiaanse politie sluit niet uit dat er toch honderden Nederlanders naar Rome komen. Met de inzet van 1500 agenten moeten grote ongeregeldheden worden voorkomen.

Overleeft Feyenoord in Rome dan wacht in de halve eindstrijd St. Union of Bayer Leverkusen. Vorige week in Duitsland werd het 1-1.

Overige duels Europa League