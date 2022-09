Glory keert in november na vier jaar terug in Amsterdam

De 25-jarige Overmeer geldt als een van de aanstormende Glory-talenten. De kickbokser won zijn beide gevechten voor de organisatie tot dusver en maakte met name indruk tijdens Glory80, toen hij Jos van Belzen drie keer achter elkaar neer sloeg in één ronde en won op technische knock-out.

Mohamed Touchassie, Muhammed Simsek, Mo Amine en Mark Trijsburg komen eerder op de avond, tijdens het inleidende Enfuson114-evenement, in actie. Het is nog onduidelijk tegen wie zij het opnemen.

Rico Verhoeven

De laatste keer dat Glory Amsterdam aandeed was in vier jaar geleden. Destijds was de Johan Cruijff ArenA het strijdtoneel. Rico Verhoeven vocht tegen Guto Innocente en won punten.

Ook was het de avond van - wat later bleek - de laatste kickbokspartij van Robin van Roosmalen. De Brabander kondigde recent zijn afscheid van de sport aan, nadat hij vorig jaar zwaar geblesseerd raakte bij vreselijk auto-ongeluk, waarbij zijn zusje het leven liet. Pokerface verloor zijn vedergewichttitel toen aan Petchpanomrung Kiatmookao

Jamal Ben Saddik maakte dezelfde avond indruk door D'Angelo Marshall in de eerste ronde drie keer naar de grond te slaan, wat hem een zege op technische knock-out opleverde.

Bekijk ook: Rico Verhoeven keert als koning terug in ArenA

Rivals 2

Voor Glory in Amsterdam neerstrijkt vinden nog twee evenementen plaats. Komend weekeinde vindt in Alkmaar Glory Rivals 2 plaats. Weltergewicht Endy Semeleer neemt het in De Meent op tegen Shkodran Veseli. Eerder op de avond vechten Nidal Bchiri en Martin Teprstra bij Enfusion om de vacante titel in het zwaargewicht.

Bekijk ook: Glory krabbelt op na onrustige periode

Colission4

Op 8 oktober vindt in de Gelredom het grootste Glory-evenement van het jaar plaats: Colission4 plaats. Badr Hari en Alistair Overeem zijn de blikvangers. Beiden wonnen in het verleden een keer van elkaar.

Bovendien vinden er vier wereldtitelgevechten plaats: Tiffany van Soest versus Sarah Moussaddak (superbantamgewicht, titelgevecht), Sergej Maslobojev versus Tarik Khbabez (lichtzwaargewicht, titelgevecht), Tyjani Beztati versus Stoyan Koprivlenski (lichtgewicht, titelgevecht) en Petchpanomrung versus Abraham Vidales (vedergewicht, titelgevecht).

Bekijk ook: Glory zet streep door partij Antonio Plazibat op Collision4

Luister ook naar een nieuwe aflevering van de vechtsportpodcast De Rechtse Directe, waarin presentator Wilson Boldewijn, sportverslaggever Lars van Soest en voormalig UFC-vechter Stefan Struve vooruitblikken op Glory Collision4: