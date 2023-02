Blessure Mbappé lijkt niet ernstig, zegt trainer Galtier

„Hij kreeg een tik op zijn knie en een spier en is uit voorzorg gewisseld. We weten nog niet precies was het is; het kan een kneuzing zijn of een bloeduitstorting. In ieder geval lijkt het niet heel erg.”

Galtier zei dat hij voorzichtig is met zijn aanvaller. „We hebben een heel druk wedstrijdschema en dan kan hij natuurlijk geen risico’s nemen.”

Verdediger Sergio Ramos viel ook uit met een bovenbeenblessure. Ook die lijkt qua ernst mee te vallen, aldus Galtier. „Sergio gaf er de voorkeur aan zich te laten wisselen en geen risico’s te nemen vanwege het ongemak dat hij voelde in zijn bovenbeen.”