Domper voor PSG: Mbappé mist Champions League-duel met Bayern

Kopieer naar clipboard

Een grimas van pijn op het gezicht van Kylian Mbappé. Ⓒ ANP/HH

PARIJS - De dijbeenblessure van Paris Saint-Germain-aanvaller Kylian Mbappé is toch ernstiger dan verwacht. De Franse sterspeler mist over twee weken de eerste wedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Bayern München.