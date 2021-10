Louis van Gaal: ’Ik vond het geweldig wat Memphis zei’

,,Wij lenen spelers van clubcoaches. Zoals je op je vingers kunt natellen, hebben van de basis van de wedstrijd tegen Turkije alleen Gakpo (PSV) en De Vrij (Internazionale) dit weekeinde gewonnen. Die negen anderen hebben verloren of gelijkgespeeld. Er komen veel spelers toch een beetje teleurgesteld binnen. Dan moet je toch weer alles uit de kast halen, in een ander systeem, met andere spelers.”

De bondscoach had zijn feiten hierbij niet helemaal op een rij want Gakpo was al voor de wedstrijd tegen Turkije afgehaakt met een blessure en vervangen door Steven Bergwijn. Die ontbreekt nu vanwege een blessure. Terwijl basisspeler Denzel Dumfries zaterdag met 2-1 won met Inter bij Sassuolo.

Met sommige internationals maakte Van Gaal direct een praatje bij binnenkomst in Zeist. Onder meer met Memphis Depay die bij FC Barcelona in een lastige situatie zit. ,,Ik sprak met Memphis. Ik vond het geweldig wat hij zei. ‘Trainer ik ben hier heel gelukkig weggegaan en ik kom hier weer heel gelukkig aan.’” Om daar even later aan toe te voegen: ,,Wat Memphis bedoelde, is dat hij het hier wel prettig vindt.”

Een garantie voor succes is dat niet, weet de bondscoach, die het niveau van de wedstrijd tegen Turkije graag als standaard zou zien, maar niet weet of dat haalbaar is. ,,Dat het moeilijk is om op dat hoge niveau te blijven, is zeker waar, maar we streven er wel naar. En we hebben nu wel twee dagen meer. Dan kan het eigenlijk alleen maar beter.”