Reddingsplan voor Roda JC

De bezem wordt gehaald door de oude structuur van de voetbalclub, bleek uit de woorden van Peels. Die wordt volledig vervangen. De voormalige aandeelhouders, de Rus Aleksei Korotajev en de stichting FSU, staan hun aandelen af. Alle aandelen vloeien voortaan in een Stichting Roda JC, en er wordt een nieuwe Raad van Commissarissen aangetrokken. Aan de gemeente Kerkrade is gevraagd de huur van het stadion te verlagen.

Er komt bovendien een speciale Compliance Officer, een functionaris die toeziet op de integriteit van de club. Hij zorgt ervoor dat er geen uitgaven worden gedaan die het voortbestaan van de club mogelijk in gevaar kunnen brengen. „Juist deze Compliance Officer is een noviteit in de voetbalwereld”, zei Peels. „Maar het is voor ons een belangrijke voorwaarde geweest om transparant en verantwoord financieel beleid te voeren.”

De ondernemers die Roda voortaan onder de arm nemen zijn beursmiljonair Roger Hodenius, ICT-ondernemer Stijn Koster, belegger Mercurius en Bert Peels.