Koeman: ’Kunnen het in één klap recht zetten’

Het was een kleurrijk geheel zaterdag bij Oranje, waar de internationals in de shirts van hun oude amateurclub het trainingsveld opliepen in verband met het Nationale Voetbalweekend, waarbij wordt stilgestaan bij de waarde van het amateurvoetbal. Bij de persconferentie van bondscoach Ronald Koeman waren de tenues van VV Helpman en GRC Groningen opgehangen, de amateurverenigingen waar de latere speler van FC Groningen, Ajax, PSV, FC Barcelona, Feyenoord en het Nederlands elftal zijn eerste stapjes op de voetballadder zette.

Bij het zien van de shirts ging Koeman in gedachten terug naar zijn jonge jaren in het Groningen van de jaren zeventig. ,,We hebben eerst bij Helpman gespeeld. Toen zijn Erwin en ik overgestapt naar GRC. Iedereen zei: ‘Die zijn weggekocht.’ Maar dat was niet zo. Ik was toen een jaar of acht, negen. We hadden voor onze leeftijd wel een goede trap. De stijl zat er al wel in. We waren allebei middenvelder en zijn wat meer naar achter gegaan. Een mooie tijd. Op die leeftijd denk je niet na over andere dingen dan willen voetballen. Als je wat ouder wordt, wordt het leven wat gecompliceerder met alles wat er gebeurt. Dat was een geweldige tijd. Ik zou het graag nog wel eens over willen doen.”

Fitheid, frisheid en vorm

Een van de gecompliceerde zaken waar Koeman op zijn 60e als bondscoach mee te maken heeft, is het selectiebeleid. Opvallend daarin is dat in de huidige 25-koppige selectie in vergelijking met de vorige keer maar liefst vier Ajax-spelers ontbreken (Steven Berghuis, Davy Klaassen, Kenneth Taylor en Brian Brobbey). Dat heeft volgens Koeman te maken met zaken als fitheid, frisheid en vorm.

,,Het liefst kijk je altijd naar één fitheid en twee niveau van spelen en in vorm zijn. Dat lukt niet altijd, omdat het ook te maken heeft met posities. Op de ene positie is meer concurrentie dan de andere. De selectie is gebaseerd in algemene zin op wat ik gezien heb, nu maar ook wat ik gezien heb in die week in maart. Dan heeft vorm absoluut te maken met het maken van bepaalde keuzes. Op basis daarvan kies je op dit moment minder spelers van Ajax.”

Waarbij fysieke aspecten een belangrijke rol spelen. ,,Je gaat van het voetbal uit. Maar je hebt ook te maken met energie en afstanden lopen. Het hele plaatje heb je nodig in het hedendaagse voetbal. Dat is cruciaal om succesvol te zijn. Dat zijn heel belangrijke aspecten in het voetbal.”

Geen definitief afscheid

Ook onder de lat maakte Koeman harde keuzes. Jasper Cillessen, die bij de vorige twee interlands nog onder de lat stond, is na zijn mindere optredens bij NEC buiten de Oranje-selectie gevallen. Dat is geen definitief afscheid benadrukte Koeman. ,,We hebben nu niet gekozen voor Jasper vanwege zijn vorm. In het nieuwe seizoen gaan we weer kijken.”

De bondscoach verwelkomde wel Andries Noppert bij Oranje, hoewel die na zijn buikspierblessure pas driemaal in actie was gekomen voor zijn club SC Heerenveen. Toch kreeg de eerste doelman Oranje gedurende het WK een uitnodiging. ,,Dat is pas op het laatst besloten. We waren redelijk op de hoogte. We hebben altijd contact gehad met Andries, Patrick Lodewijks heeft dat gedaan. Het was afwachten of hij met Heerenveen de play-offs zou halen. Dat paste in ons plaatje. In maart had hij er bij gezeten en misschien ook gespeeld, als hij fit was geweest. Het is altijd lastig te zeggen bij een keeper wanneer hij weer op zijn niveau zit. Ik heb ook vernomen dat het een geweldige gozer in de groep is. Maar punt één is zijn keeperskwaliteiten en Andries Noppert hoort op dit moment bij de drie beste keepers.”

Lichte hoop op Memphis

Een andere kopzorg voor Koeman is de fitheid van topscorer Memphis Depay, die andermaal heeft moeten afhaken voor Oranje. ,,Ik had een lichte hoop dat hij de laatste wedstrijd van het seizoen nog zou halen, maar er bleef vocht in zitten. Hij heeft nog een scan laten maken in Nederland en toen werd duidelijk dat hij absoluut niet inzetbaar was.”

Met het oog op de toekomst gaat Koeman kijken naar andere opties voor de spitspositie en de bondscoach noemde daarvoor drie opties: Donyell Malen, Cody Gakpo en Wout Weghorst. Koeman beseft dat het niet gegarandeerd is dat Depays huidige kwakkeljaar eenmalig is geweest. ,,In principe moet hij de hele zomer doortrainen om fit aan het seizoen te beginnen. Als Memphis fit is en ritme van spelen heeft is hij nog steeds een fantastische speler. Maar dat hij er nu niet bij is, geeft ons nu wel de kans om op die positie andere jongens neer te zetten en te kijken hoe die het invullen. Ik noem het geen alternatief, want we moeten wel verder. Uiteindelijk zal het van de fitheid van Memphis afhangen hoe we dat in de toekomst gaan invullen, want een fitte Memphis is voor mij nog steeds de eerste optie, maar hij is al heel lang niet fit.”