Oranje treft sterrenensemble uit VS

De inwoners van Le Havre, Valenciennes, Reims, Rennes en in mindere mate Lyon keken steeds hun ogen uit als de bont uitgedoste Oranjefans door hun stad trokken. De Amerikanen worden in Frankrijk ook gevolgd door een trouw en luidruchtig legioen. „USA, USA!”, klinkt steeds uit duizenden kelen. Voor de Amerikaanse voetbalsters telt maar één ding: de wereldtitel prolongeren. De wereldkampioen van 1991, 1999 en 2015 staat al voor de vijfde keer in de WK-finale, Nederland voor het eerst. Vier jaar na het WK-debuut, toen de ’Leeuwinnen’ zonder al te hoge verwachtingen naar Canada gingen, mogen ze nu om het goud spelen.

De laatste horde naar de wereldtitel is echter de hoogst denkbare. De voetbalsters uit de VS maken al geruime tijd de dienst uit bij de vrouwen. Op alle WK’s sinds 1991 eindigde ’Team USA’ bij de eerste drie. Drie wereldtitels en vier olympische titels staan op de erelijst. De speelsters uit de selectie van bondscoach Jill Ellis zijn stuk voor stuk sterren in eigen land. Alex Morgan, de aanvalster met het rugnummer 13 die in de eerste groepswedstrijd tegen Thailand (13-0) vijf keer scoorde, is de grootste van allemaal.

Morgan verdient miljoenen met haar activiteiten binnen en buiten het veld. De Amerikaanse diva heeft tal van persoonlijke sponsordeals, ze figureerde in films en pronkte op de voorkant van de badpakkenspecial van het vermaarde Sports Illustrated. De aanvalster vierde haar winnende doelpunt in de halve finale tegen Engeland alsof ze een kopje thee dronk, naar goed Engels gebruik inclusief opgestoken pink. Het kwam haar op flinke kritiek te staan, zoals ook ploeggenote Megan Rapinoe voor beroering zorgde. Als Team USA weer wereldkampioen wordt, gaat de uitgesproken activiste niet naar het Witte Huis voor een huldiging. Rapinoe belandde met haar felle uitlatingen zelfs in een verbale ’clash’ met president Donald Trump.

„De speelsters mogen van mij zeggen wat ze willen”, aldus Ellis. „Maar we zijn hier maar voor één ding: weer wereldkampioen worden. Als je het beste team ter wereld bent, heb je altijd rumoer van buitenaf om je heen. Maar als ik mijn speelsters met elkaar hoor praten, gaat het alleen over voetbal. Niet over randzaken. Dit zijn allemaal op en top professionals.”

