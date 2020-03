Beluister hier de voetbalpodcast: ’Tadic had snotneus Dest draai om oren moeten geven’

Ten Cate kent als trainer een rijke carrière en stond in Nederland onder andere aan het roer bij Ajax (2006-2007), Vitesse (1997-1998), NAC Breda (2000-2003) en Sparta Rotterdam (1995-1997 en 2013). Verder was hij in het buitenland assistent-trainer bij grote topclubs als FC Barcelona (2003-2006) en Chelsea (2007-2008). Na zijn laatste avontuur in Saoedi-Arabië bij Al-Ittihad zit hij nu zonder club.

Corona-crisis

Valentijn Driessen gaat dieper in op de actuele corona-crisis en stelt dat niet alleen de voetbalduels in Brabant moeten worden afgelast. „De KNVB moet de hele Eredivisie platleggen.”

Titelstrijd Ajax en AZ

Ten Cate denkt dat de titelstrijd tussen Ajax en AZ (als de competitie gewoon doorgaat) nog heel spannend wordt en legt haarfijn uit met wat voor probleem de Amsterdammers kampen. „Als je zo blijft spelen, roep je het over jezelf af.” De voormalig assistent bij FC Barcelona doelt onder meer op de restverdediging. „Al weet ik dat de huidige trainer daar een hekel aan heeft.”

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic krijgt verder groot gelijk wat betreft zijn uitbarsting richting teamgenoot Sergiño Dest. „Hij had hem een draai om zijn oren moeten geven.”

Bovendien pleit Ten Cate voor een wijziging in het elftal. „Ik wil niet op de stoel van de trainer gaan zitten. Hij werkt elke dag met de jongens en weet het beter dan ik, maar misschien is het toch tijd om dat te herzien.”

Ook gaat het over AZ-uitblinkers Calvin Stengs en Myron Boadu. Als Ten Cate trainer van Ajax was, zou hij één van de twee naar Amsterdam halen.

Dick Advocaat

Feyenoord-trainer Dick Advocaat kan rekenen op complimenten van zijn concullega. „De resultaten zijn verbluffend. Hij levert uitstekend werk.”

Memphis Depay

De voormalig FC Barcelona-assistent heeft vooruitblikkend op het EK bovendien een hoopgevend voorbeeld voor de van een knieblessure herstellende Memphis Depay. „Die speler stond bij FC Barcelona binnen drie maanden alweer op het veld en speelde nog een heel belangrijke rol in de Champions League-finale.”

Jan Dirk van der Zee

Ook het plan van directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee van de KNVB om het principe van winnen en verliezen bij het jeugdvoetbal af te schaffen komt aan bod. „Die meneer moeten ze opsluiten”, aldus Ten Cate, die niet weet of hij nou hard moet lachen of huilen om het plan. „Als je speelt voor de lol kom je nergens.”