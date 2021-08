Officieel: Myron Boadu voor 17 miljoen euro van AZ naar AS Monaco

Boadu, die in mei 2018 debuteerde, kwam tot 88 officiële duels voor AZ. Daarin maakte hij 38 goals en bereidde hij 18 treffers voor.

„Myron is een AZ’er in hart en nieren”, aldus directeur voetbalzaken Max Huiberts in een persbericht. „Hij heeft zich vanuit de AZ Jeugd op knappe wijze ontwikkeld tot de volwassen en geliefde speler die hij nu is. De transfer van Myron laat zien dat er bij AZ volop perspectief is voor jeugdspelers om op hoog niveau door te breken en te presteren.”

„Als club zijn we trots dat opnieuw een speler vanuit onze eigen opleiding een aansprekende transfer maakt”, vervolgt Huiberts. „Myron heeft deze transfer afgedwongen door al op jonge leeftijd van grote waarde te zijn voor ons eerste team. We gunnen hem deze mooie stap en hopen nog veel van hem te gaan horen.”