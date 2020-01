FC Utrecht verrast met komst PSV’er Jeroen Zoet

„Jeroen heeft een geweldige staat van dienst voor PSV, maar is op dit moment niet zeker van een basisplaats”, zegt technisch manager John de Jong. „Hij heeft ons gevraagd om met hem mee te denken en dat hebben we gedaan omdat hij zich altijd een echte PSV’er heeft getoond. Jeroen is een vaste waarde in de selectie van Oranje, maar het is logisch dat hij ritme moet houden om in beeld te blijven bij de bondscoach.”

FC Utrecht zocht een oplossing nadat doelman Maarten Paes bij het trainingskamp in Spanje een blessure opliep. „Daarbij diende zich de mogelijkheid aan om international Jeroen Zoet te huren van PSV”, legt technisch directeur Jordy Zuidam uit. „Vanaf dat moment zijn we vol voor deze geweldige kans gegaan. Iedereen kent zijn kwaliteiten. Jeroen is vastberaden zich de komende maanden te bewijzen onder de lat, met het oog op het aankomende EK. Zijn komst naar FC Utrecht is een win-winsituatie.”

Zoet keepte tot op heden 260 officiële wedstrijden voor PSV. Hij won drie landstitels en twee keer de Johan Cruijff Schaal.