FC Utrecht wil spits Pontus Almqvist via Rusland-route

Premium Voetbal

Vitesse wil twijfels over toekomst parkeren en stunten in Rome

In Rome hopen Vitesse-trainer Thomas Letsch en zijn ploeg de onzekerheid over de toekomst van de club even te kunnen parkeren en nog een keer boven zichzelf uit te stijgen in Europees verband. Daarvoor zal Vitesse na de 1-0 thuisnederlaag tegen het AS Roma van José Mourinho moeten winnen in het Stad...