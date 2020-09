Kiki Bertens met nodige moeite naar tweede ronde Roland Garros

Bertens begon niet best aan de wedstrijd. Nadat ze eerst nog wel een breakkans kreeg in de openingsgame maar deze niet pakte, viel het allemaal de verkeerde kant op. De Oekraïnse was steevast de sterkste in de langere rally’s, waarbij Bertens vaak een onnodige fout produceerde.

Ongelofelijk moeizaam

Bij twee servicebeurten leverde de beste Nederlandse tennisster haar service in met een dubbele fout, waardoor het al snel 5-1 werd voor Zavatska. Ineens stond Bertens er weer even: ze pakte met enkele mooie punten de break, overleefde twee setpunten en ging naar 5-2. Een game later op eigen service ging het weer ongelofelijk moeizaam voor de Wateringse. Bij het achtste (!) setpunt voor Zavatska was het toch echt raak: 6-2.

Op papier was het een gunstige loting, maar Zavatska speelde buiten de fouten van Bertens een prima eerste set, waarbij ze veel meters maakte en veel wist terug te slaan.

Schwung

Meteen in de openingsgame van de tweede set wist Bertens zowaar de service van haar opponente meteen te breken, maar een game later leverde ze al voor de vierde keer deze wedstrijd haar service in: 1-1. Toch toonde ze veerkracht door Zavatska weer meteen te breaken. De als nummer 5 geplaatste Bertens won daarna zowaar eenvoudig haar eigen service, waardoor er ineens 3-1 op het scorebord stond. Zavatska kon haar niveau van de eerste set ook steeds minder vaak halen.

Kiki Bertens Ⓒ ANP/HH

Dat resulteerde in weer een break voor Bertens, die haar schwung te pakken leek te hebben en op dat moment simpelweg de betere van de twee was. Maar schijn bedriegt, want meteen leverde Bertens haar eigen opslag weer in: 4-2. Dat bleek sowieso een opgave voor beide speelsters, de eigen service houden. Zavatska leverde die namelijk ook direct weer in: 5-2. Met een prachtig dropshot was het bij het eerste setpunt meteen raak: 6-2.

Curieuze racketwissel

In de derde en beslissende set bleek Zavatska een beetje boven haar kunnen te hebben gepresteerd in de eerste set, want Bertens had een plezierige openingsgame, door haar meteen te breaken. Ze pakte door en liep al snel uit naar 3-0. Het kaarsje leek uit voor de Oekraïense. De problemen stapelden zich op voor de debutante, want voor de tweede keer brak er ook nog eens een snaar van haar racket. Ze bleek naar verluidt geen rackets meer te hebben en gebruikte een geleende van haar coach.

Het maakte allemaal niet veel meer uit, want Bertens liep constanter te tennissen, terwijl haar opponente nauwelijks nog winners wist te slaan. Het werd dan ook 6-0 in de laatste set.

„Zij begon heel goed en ik haastte te veel. Het was erg lastig om agressief te spelen. In de tweede en derde set was ik gelukkig veel geduldiger en voelden mijn benen ook beter dan in de eerste set”, aldus een tevreden Bertens na afloop.

Errani in tweede ronde

Vorige week gaf Bertens vanwege fysieke klachten uit voorzorg nog op bij het WTA-toernooi van Straatsburg.

In de tweede ronde neemt Bertens het op tegen de Italiaanse Sara Errani, die Monica Puig uit Puerto Rico met 6-2 6-1 kansloos liet. Errani stond in 2012 in de finale in Parijs.

Bekijk ook: Kiki Bertens begrijpt niets van 1000 fans per dag op Roland Garros

Arantxa Rus

Later op de dag komt Arantxa Rus ook nog in actie tegen de Française Clara Burel, die is toegelaten met een wildcard. Rus doet voor het eerst sinds 2018 weer mee aan Roland Garros. Haar laatste optreden daarvoor in Parijs was in 2013. In 2012 wist ze de vierde ronde te bereiken op het graveltoernooi.