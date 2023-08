Opnieuw vermaledijde vierde plaats op WK voor Jorinde van Klinken bij het discuswerpen

Het werd de vierde plaats, dezelfde ’ondankbare’ plek die ze vorig jaar behaalde op de WK in Eugene en de EK in München.

In haar vijfde poging kwam de 23-jarige atlete tot haar beste seizoensprestatie, maar drie concurrenten waren net wat beter in de hoogstaande finale. De Amerikaanse Laulauga Tausaga won het goud met een worp van 69,49 meter, haar landgenote Valarie Allman greep het zilver met 69,23. De Chinese Bin Feng, een jaar geleden in Eugene de wereldkampioen, moest het nu doen met brons: 68,20.

Bekijk hier de laatste worp van Jorinde van Klinken

„Ik baal enorm. Die vierde plek is zo zuur”, zei Van Klinken na afloop. „Ik ben er best trots op dat ik in de finale van een WK mijn beste worp van het seizoen laat zien en ik denk dat ik er later wel iets positiever over kan zijn, maar het gaat om de medailles. Als je goud wint met 65 meter, dan boeit die afstand je niks, maar als je vierde wordt met 67 meter, dan boeit die afstand je ook niet.”

Er waren drie discuswerpers beter, maar dat voelde zo niet voor Van Klinken. „Bij het inwerpen haalde ik 68 meter. Ik dacht, het wordt mijn avond. Helaas, ik kwam denk ik te laat in de wedstrijd. Die 67 meter was goed, maar voelde ik niet eens. Dat betekent dat ik veel heb laten liggen. Die Amerikaanse Tausaga, die het goud wint, gooide vier meter verder dan haar oude persoonlijk record. Dat is bizar. Hoe ze dat doet weet ik niet, en ze gaat het me denk ik ook niet vertellen.”

Van Klinken is nog niet klaar op de WK. Ze komt later in het toernooi ook nog in actie bij het kogelstoten. „Dat is fijn. Kan ik mijn frustratie kwijt in een lekkere stoot.”