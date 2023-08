Opnieuw vermaledijde vierde plaats op WK voor Jorinde van Klinken bij het discuswerpen

Het werd de vierde plaats, dezelfde ’ondankbare’ plek die ze vorig jaar behaalde op de WK in Eugene en de EK in München.

In haar vijfde poging kwam de 23-jarige atlete tot haar beste seizoensprestatie, maar drie concurrenten waren net wat beter in de hoogstaande finale. De Amerikaanse Laulauga Tausaga won het goud met een worp van 69,49 meter, haar landgenote Valarie Allman greep het zilver met 69,23. De Chinese Bin Feng, een jaar geleden in Eugene de wereldkampioen, moest het nu doen met brons: 68,20.

Bekijk hier de laatste worp van Jorinde van Klinken