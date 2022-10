Nederlaag Van Bommel en Antwerp, ondanks goal Janssen

Van Bommel had een basisplaats voor Calvin Stengs, Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen. Al na 13 minuten keken zij tegen een achterstand aan door een prachtige omhaal van Bryan Heynen. De Nigeriaan Paul Onuachu verdubbelde de voorsprong in de 33e minuut. Kort voor rust zorgde Janssen voor de 1-2. De aanvaller, opgenomen in de voorlopige WK-selectie van bondscoach Louis van Gaal, profiteerde van een misverstand tussen verdediger Gerardo Arteaga en doelman Maarten Vandevoordt.

Nadat Pieter Gerkens namens Antwerp de lat had geraakt, besliste Onuachu met zijn tweede treffer de Belgische topper. Voor Antwerp was het de derde nederlaag in de laatste vijf duels. Genk verloor pas één keer, in juli tegen titelverdediger Club Brugge.