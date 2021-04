Chelsea sluit bizarre avond af met zoutloze remise tegen Brighton

De wedstrijd stond eigenlijk gepland voor 21.00 uur, maar omdat protesterende fans de doorgang voor de spelersbussen blokkeerden, werd de aftrap uitgesteld. De wedstrijd - met Hakim Ziyech en Joël Veltman in de basis en Davy Pröpper - eindigde in 0-0. Wel was er een rode prent voor Brighton-verdediger Ben White.

Voor de fans van The Blues werd de overwinning van de avond toch al voor de wedstrijd geboekt. Hoewel de club het nog niet bevestigd heeft - in tegenstelling tot Manchester City - meldden Britse media dat Chelsea zich terug wil trekken uit de Super League. Iets dat met gejuich ontvangen werd in de straten rondom Stamford Bridge.