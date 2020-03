PSV-directeur over coronacrisis: ’Totaal onbeheersbare situatie, net als nu’

Toon Gerbrands: ’Als het onbeheersbare zaken zijn voor jou en de organisatie, steek er dan geen tijd en energie in.” Ⓒ FOTO Getty Images

EINDHOVEN - Op Strijp-S, waar het ene na het andere appartementencomplex uit de grond wordt gestampt, klinkt nog het geluid van bouwwerkzaamheden. Op het 700 meter lange asfalt richting het Philips Stadion is vaak niets of niemand te zien. Bijna iedereen zit thuis. In het onderkomen van PSV zelf zit algemeen directeur Toon Gerbrands er deze week een uurtje moederziel alleen om papieren te ondertekenen en deze digitaal te versturen. De PSV-directeur voert in onzekere tijden dagbeleid. Als een soort burgemeester in oorlogstijd.