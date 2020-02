Programma WK afstanden: strijd tussen Kramer, Roest en Bergsma

Namens de Nederlandse schaatsploeg komen vanaf 20.30 uur olympisch kampioene Carlijn Achtereekte, Europees kampioene Esmee Visser en Irene Schouten in actie. Titelhoudster Martina Sablikova is favoriet op de Utah Olympic Oval, de snelste ijsbaan ter wereld.

De 32-jarige Tsjechische won afgelopen vrijdag de wereldbekerwedstrijd in Calgary met een fraaie tijd (3.54,93). De vijfvoudig wereldkampioene op deze afstand rijdt in de negende en voorlaatste rit tegen de Canadese Ivanie Blondin.

Bekijk ook: Sven Kramer bij WK afstanden in Salt Lake City in derde rit op 5000 meter

Bij de mannen staat de 5000 meter, vanaf ongeveer 21.40 uur, op het programma. Patrick Roest is dit seizoen nog ongeslagen op deze afstand. Hij rijdt in de negende rit tegen de Canadees Graeme Fish. Achtvoudig kampioen Sven Kramer is al in de derde race aan de beurt. Jorrit Bergsma rijdt in het vijfde paar tegen titelverdediger Sverre Lunde Pedersen uit Noorwegen.

De eerste WK-dag wordt afgesloten met de teamsprint voor mannen en vrouwen.

Programma WK afstanden

Donderdag 13 februari (vanaf 20.30 uur)

3.000 meter vrouwen

5.000 meter mannen

Teamsprint vrouwen

Teamsprint mannen

Vrijdag 14 februari (vanaf 21.40 uur)

10.000 meter mannen

Ploegenachtervolging vrouwen

500 meter mannen

500 meter vrouwen

Zaterdag 15 februari (vanaf 20.25 uur)

5.000 meter vrouwen

1.000 meter mannen

1.000 meter vrouwen

Ploegenachtervolging mannen

Zondag 16 februari (vanaf 20.22 uur)

1.500 meter vrouwen

1.500 meter mannen

Massastart vrouwen

Massastart mannen

Overzicht Nederlandse deelnemers

Mannen

500 meter: Dai Dai Ntab, JAn Smeekens, Kai Verbij

1000 meter: Kjeld Nuis, Thomas Krol, Kai Verbij

1500 meter: Kjeld Nuis, Thomas Krol, Patrick Roest

5000 meter: Patrick Roest, Sven Kramer, Jorrit Bergsma

10.000 meter: Jorrit Bergsma, Patrick Roest

Massastart: Jorrit Bergsma, Arjan Stroetinga

Teamsprint: Dai Dai Ntab, Kjeld Nuis, Kai Verbij, Thomas Krol

Vrouwen