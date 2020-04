Real Betis kleurt ziekenhuizen groen

Oranje Leeuwin Merel van Dongen (27) en haar teamgenoten begonnen deze week namelijk met het knippen van beschermende kleren voor de medische zorg in Sevilla.

„En als we dat doen, maken we ze natuurlijk groen”, aldus Van Dongen, die vanzelfsprekend plastic handschoenen en een mondkapje droeg tijdens haar werkzaamheden.

Voor Van Dongen komt de uitbraak van het coronavirus sowieso dichtbij. Haar teamgenoot en tevens vriendin Ana Romero is vanwege de huidige crisis eerder dan gepland aan de slag gegaan in de zorg.

Romero (32) is een afgestudeerd basisarts en zou vanaf juni aan de slag gaan op een specialisatieplek, maar is nu al begonnen om te helpen in de strijd tegen het coronavirus.

„Ik vind het heel stoer van Ana. Waar nodig moeten we helpen”, stelde Van Dongen eerder al in gesprek met De Telegraaf.