Domper op feestvreugde voor Jetro Willems

"Ik deed hem snel aan, om te zien wat het bij Sparta stond. Toen ik het vliegtuig in was gegaan was het nog 1-0 en toen ik zag wat het was geworden, was dat wel even schrikken", vertelt de 24-jarige verdediger van Eintracht Frankfurt.

Sparta redde het niet tegen FC Emmen en speelt daarom volgende jaar in de Eerste Divisie. "De degradatie is echt heel jammer voor de club. Ik had van tevoren nog een aantal mensen berichtjes gestuurd om succes te wensen, maar dat heeft helaas niet geholpen", aldus Willems.

