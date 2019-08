Goud na liefdesdrama

Noël van ’t End. Ⓒ REUTERS

Amsterdam - Nog voordat het Wilhelmus in Tokio klonk, ontplofte de mobiele telefoon van Noël van ’t End bijkans. Alles en iedereen wilde de kersverse wereldkampioen feliciteren met zijn ongekende succes. Maar de mooiste felicitatie kwam toch wel uit Den Haag. „Ik had net Mark Rutte aan de lijn. De minister-president… Ik was sprakeloos. Hij wil me graag ontmoeten. Helemaal top. ’Dat gaan we zo snel mogelijk doen’, zei ik tegen hem”, merkt Van ’t End, met een welverdiend biertje in de hand, vol ongeloof op.