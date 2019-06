Video: Engelse fans misdragen zich in Portugal

Woensdagavond kwam het bij de fanzone in Portugal tot clashes tussen de Britse fans en de Portugese politie. Volgens The Daily Mail voerde de politie charges uit nadat een Engelse supporter met glas had gegooid. Als gevolg daarvan sloegen de Britten massaal op de vlucht.

Oproep bondscoach

De Engelsen zijn in Portugal voor de halve finale van de Nations League, die de ploeg donderdagavond tegen het Nederlands elftal speelt. Vorige week hadden bondscoach Gareth Southgate en spelers van de Engelse nationale ploeg juist nog een oproep gedaan aan de supporters om zich fatsoenlijk te gedragen in Portugal.

Volgens The Daily Mail zijn er drie Engelsen gearresteerd en zijn er ook mensen gewond geraakt bij de charges van de politie. Die is extra waakzaam als donderdag ook de Nederlandse fans aankomen in Portugal.