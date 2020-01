McGregor daagt Nurmagomedov uit: ’Hij is bang’

„Hij beeft. Hij wil het niet, hij wil het gewoon niet. Hij wil niet verliezen. Dat is alles wat het is. Hij is bang, en dat is het. Hij kan wel wegrennen, maar zich niet verschuilen. Het is zeker nog niet over”, stelt McGregor in een interview met The Mac Life. „Iedereen wil het. De baas Dana wil het”, doelt hij op UFC-president Dana White. „We willen het allemaal. Nogmaals, hij kan wegrennen maar zich niet verschuilen. Ik kijk ernaar uit.”

Overigens kondigde McGregor in maart van 2019 eerst nog zijn afscheid van zijn sport MMA en bij organisatie UFC aan. Daarna kwam hij vooral in het nieuws door allerlei narigheid. Zo deelde hij in een kroeg een klap uit aan een oudere man, werd zijn naam genoemd in een verkrachtingszaak en leek het er meermaals op dat hij zich vergreep aan drugs. Vervolgens maakte hij in oktober van vorig jaar bekend dat hij in 2020 van plan is om drie keer de octagon binnen te stappen.

Wraak op Nurmagomedov

McGregor maakte in de UFC naam door in het verleden zowel kampioen binnen de veder- als lichtgewichtdivisie te worden. McGregor verloor in 2018 van Nurmagomedov. In die partij gaf de inmiddels 31-jarige Ier op, nadat hij door zijn tegenstander in een nekklem werd gelegd. De twee liggen elkaar overigens totaal niet en botsten ook buiten de ring meermaals. McGregor zint op wraak en vindt het geen probleem op het zelfs in Moskou tegen zijn Russische aartsvijand op te nemen.

Conor McGregor (r) verliest in 2018 het gevecht met Khabib Nurmagomedov. Ⓒ AFP

Na afloop van het gevecht in 2018 tussen McGregor en Nurmagomedov ontstonden er ook rellen. Zo sprong Nurmogamedov de kooi uit en viel een lid van het kamp McGregor aan. The Notorious, die de Rus in aanloop naar het gevecht tot op het bot had beledigd, werd in de octagon vervolgens aangevallen door een kameraad van Nurmagomedov. Hij sloeg van zich af met enkele rake klappen.

Harde straffen McGregor en Nurmagomedov

De UFC besloot beide heren, en met name Nurmagomedov, hard te straffen. The Eagle moest naast de schorsing ook een boete van omgerekend 438.000 euro betalen. McGregor mocht zes maanden niet vechten en moest een bedrag van 43.800 euro overmaken aan de bond. In gesprek met ESPN benadrukte Nurmagomedov vorig jaar al dat hij McGregor nooit zal vergeten. „Nooit. Als onze teams elkaar ergens tegenkomen, wordt het knokken. Honderd procent. Het maakt ons niet uit als we in de gevangenis belanden. Ik ben niet bang. Zij gaan naar het ziekenhuis, wij naar de politie.”

Rentree in Las Vegas

In de MMA-wereld kijkt iedereen nu eerst uit naar de rentree van McGregor op zaterdag 18 januari in Las Vegas tegen de Amerikaan Donald Cerrone. „Ik zie dit als het begin van het seizoen 2020. Ik ben er klaar voor”, laat de Ier weten.

