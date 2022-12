Premium Het beste van De Telegraaf

Thomas Krol beleefde jaar van uitersten: ’Het voelde alsof ik mezelf wurgde’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Na zijn triomf op de Winterspelen van Peking heeft Thomas Krol samen met zijn vriendin Ramona Westerhuis een bezoek gebracht aan onder meer het Capitool in Washington en Chichen Itza in Mexico. Ⓒ FOTO’S ANP & De Telegraaf

Thomas Krol beleefde het succesvolste seizoen uit zijn loopbaan, met onder meer zijn eerste olympische gouden medaille en wereldtitel sprint. Maar ook op andere vlakken was 2022 een buitengewoon interessant jaar voor de 30-jarige topschaatser. In de aanloop naar de gecombineerde NK Allround & Sprint, vandaag en woensdag in Heerenveen, vertelt de nieuwe kopman van Jumbo-Visma over zijn mooiste momenten én zijn worstelingen.