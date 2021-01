Willem II schiet weinig op met gelijkspel in ’degradatiederby’

Willem II snakte naar een overwinning. De ploeg van trainer Adrie Koster is geen schim meer van de ploeg die zich vorig jaar zo verrassend plaatste voor de voorronde van de Europa League en wist voorafgaand aan het duel zondagmiddag al zeven duels op rij niet te winnen. Tegen RKC moest dan ook punten worden gepakt om de situatie minder uitzichtloos te maken.

RKC schoot uit de startblokken en liet zich in de eerste minuten al twee keer dreigend voor het doel van Willem II zien. Toch waren het de bezoekers die na een kleine tien minuten op voorsprong moesten komen. Na een compleet mislukte terugspeelbal van Saïd Bakari op zijn doelman Kostas Lamprou, onderschepte Ché Nunnely de bal en kon hij alleen op de keeper af. Lamprou was echter goed bij de les en hield zijn ploeg met een knappe redding in leven.

Eerbetoon

RKC domineerde vervolgens en ging hard op jacht naar de openingstreffer tegen een onzeker spelend Willem II. Op slag van rust kwam de thuisploeg ook daadwerkelijk op voorsprong. Na een onhandige actie van Pol Llonch, die Melle Meulensteen van de sokken liep, legde scheidsrechter Allard Lindhout de bal op de stip. Anas Tahiri faalde niet en schoot vanaf elf meter feilloos binnen. De middenvelder droeg de goal op aan zijn neefje die een paar weken geleden overleed. Een mooi eerbetoon van de geëmotioneerde Tahiri.

Met twee verse krachten, Mats Köhlert en Mike Trésor, probeerde Willem II na rust het tij te keren. De Tilburgers zochten vol overtuiging de aanval en speelden veel beter dan in de eerste helft. Een kwartier na rust werd Willem II beloond. Kwasi Wriedt kopte zijn ploeg na een voorzet van Köhler naast RKC en plots waren de rollen volledig omgedraaid.

Willem II ging vrolijk verder met het zoeken naar de aanval en nu kwam juist RKC er amper nog aan te pas. Een prachtige aanval van Trésor zorgde bijna voor de voorsprong voor de bezoekers, maar zijn schot ging uiteindelijk over. Ook in de slotminuten was Willem II nog dicht bij de overwinning, maar uiteindelijk stapte beide ploegen met een punt van het veld.

Willem II schiet weinig op met het gelijkspel. De ploeg klimt weliswaar op doelsaldo nu over ADO heen naar de zestiende plaats, maar het gat naar RKC blijft vier punten.

