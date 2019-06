Haase vecht zich naar tweede ronde Rosmalen

De 32-jarige Hagenaar versloeg in drie sets de Fransman Ugo Humbert: 5-7, 7-6 (2) 7-6 (4).

Tegen de 20-jarige Humbert, die drie plaatsen hoger staat op de wereldranglijst dan de Hagenaar, werd Haase in de eerste set één breakpoint fataal. Met een dubbele fout leverde de Nederlander de set in.

In de tweede set, die bij een stand van 2-2 werd onderbroken vanwege een regenbui, had Haase veel moeite om zijn eigen opslagbeurten te winnen. Op 3-4 werkte hij drie breakpoints weg om de stand weer gelijk te trekken. In de tiebreak was Haase vervolgens een stuk effectiever.

Het ging lang gelijk op in de beslissende set, maar op de stand van 4-3 in het voordeel van Haase dwong hij met agressief spel een breakpoint af en benutte dat vervolgens met een passeerslag op de lijn. De Hagenaar serveerde voor de wedstrijd, maar leverde prompt ook zijn opslagbeurt in nadat hij daarvoor op matchpoint een dubbele fout had geslagen. In de tiebreak maakte Humbert enkele onnodige fouten waardoor Haase op 6-2 kwam. Op het derde matchpoint sloeg hij toe.

Haase bereikte vorig jaar de tweede ronde op de Libéma Open door in de eerste ronde Ivo Karlovic te verslaan. De twee jaar daarvoor was de huidige nummer 67 van de wereld steeds in de eerste ronde gestrand. In 2015 bereikte hij de halve finale.

In de tweede ronde neemt Haase het op tegen de Chileen Cristian Garin, die won van de Italiaan Salvatore Caruso.