Primoz Roglic en Tajec Pogacar als vrienden naar Parijs

Tadej Pogacar (links) met geletruidrager Primoz Roglic in zijn kielzog. Ⓒ AFP

LA ROCHE - Staat het een échte rivaliteit in de weg? Twee vrienden en landgenoten die om de Tour-zege strijden, tevens een victorie met veel historische betekenis, de eerste ooit voor Slovenië. In de Alpen kwam het nooit tot een écht gevecht tussen Primoz Roglic en Tajec Pogacar. Met de Montée du plateau des Glières verspeelde ’Poga’ zo goed als zeker zijn laatste kans om zondagavond geschiedenis te schrijven. Het zal toch niet dat…? Kameraden of niet, een Tour-zege laat niemand toch aan zich voorbij gaan.