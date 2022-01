’Chelsea-spits Romelu Lukaku krijgt ondanks excuses boete van vijf ton’

Volgens Daily Mail zouden ze bij The Blues wel nog nadenken over verdere disciplinaire actie tegen Lukaku. Zo zouden de sportieve baas Marina Granovskaia en eigenaar Roman Abramovich volledig achter Tuchel staan en een aantal van Lukaku’s ploegmaten de woorden van de spits niet erg gewaardeerd hebben. Het Italiaanse La Repubblica spreekt van een boete van liefst 417.000 pond (bijna 500.000 euro).

„We zijn blij dat we de tijd hebben genomen om rustig te praten. Hij heeft zijn excuses aangeboden en trainde vandaag opnieuw mee met het team”, zo vertelde Tuchel op een persmoment.

Emotionele jongen

Hij vervolgde: „Allereerst was het belangrijk voor mij om te begrijpen dat het niet opzettelijk was. Hij was niet van plan om zoveel „drama” te creëren op de vooravond van een grote wedstrijd. Ten tweede was het de allereerste keer dat hij op deze manier handelde. Dus moesten we kalm blijven en begrijpen dat het niet ernstig was. Het was ook niet onbelangrijk, maar het was genoeg om een verontschuldiging te accepteren, kalm te blijven en verder te gaan.”

Bekijk ook: Heerlijke kraker tussen Chelsea en Liverpool levert geen winnaar op

En: „Hij is zich heel bewust van wat er is gebeurd en wat hij heeft veroorzaakt. Hij voelde dat hij de verantwoordelijkheid had om het op te lossen. Hij kan verwachten dat niet iedereen de komende dagen superblij zal zijn, maar hij is nog altijd onze speler en we hebben goede redenen om hem te laten spelen, om hem ervan te overtuigen dat we blij zijn dat hij onze speler is en om hem te beschermen.”

Geen twijfel

Tuchel was verrast door de hele situatie rond de Belgische spits. „Hij was beslissend, hij had net gescoord (tegen Aston Villa en Brighton). We dachten dat hij een nieuwe start aan het maken was na zijn coronabesmetting en blessure. Dus het was een grote verrassing. Hij is een emotionele jongen die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt, dat moet je hem nageven. Maar er is geen twijfel over zijn inzet voor het team en de club.”

Tuchel twijfelt dan ook niet „over de grote impact die Lukaku nog heeft en zal blijven hebben bij Chelsea.”

Bron: Het Nieuwsblad/Daily Mail/La Repubblica