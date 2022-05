’Feyenoorder Senesi moet kiezen en wacht direct pikant duel’

Senesi werd vrijdag opgenomen in de Argentijns voorselectie, samen met onder anderen Lionel Messi en Ajax-verdedigers Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico. Terwijl Italiaanse media meldden dat Roberto Mancini de naam van de mandekker óók op zijn voorlopige lijst heeft prijken. Mocht het tot een definitieve selectie komen, dan moet Senesi dus een pittige knoop doorhakken.

Pikant genoeg spelen Argentinië en Italië op 1 juni vriendschappelijk tegen elkaar op Wembley, de plek waar de Zuid-Europeanen zich vorig jaar tot Europees kampioen kroonden. De Squadra Azzurra slaagde er de afgelopen maanden pijnlijk genoeg echter niet in om zich te kwalificeren voor het WK in Qatar. Argentinië, de regerend Copa America-winnaar, is komende winter wel van de partij op het toernooi in het Midden-Oosten en is de grote favoriet in een poule met Mexico, Polen en Saudi-Arabië.

Senesi is geboren in het Argentijnse Concordia en doorliep de jeugdopleiding van San Lorenzo. In totaal kwam hij 69 keer uit voor de hoofdmacht van de topclub, alvorens hij in 2019 naar Feyenoord verkaste. Senesi speelde voor de Argentijnse Onder20- en Onder23-ploeg, maar droeg (nog) nooit het shirt van de nationale ploeg. Vanwege de Italiaanse achtergrond van zijn familie kan de voetballer ook uitkomen voor Italië.

Op 25 mei staat met Senesi in de Albanese hoofdstad Tirana met Feyenoord tegenover AS Roma in de finale van de Conference League. De Rotterdammers zijn door hun derde plaats in de competitie al zeker van deelname aan de voorronde de Europa League volgend seizoen.

