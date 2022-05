Femke Bol blij met FBK Games: ’Gaaf om voor Nederlands publiek te lopen’

Zeker sinds de wedstrijd de internationale status van de Continental Tour Gold heeft gekregen, na de Diamond League de hoogste rang in atletiektermen, lijken steeds meer wereldtoppers de weg naar Hengelo te vinden. Het impliceert uitzending van het drie uur durende evenement in 140 landen. Kloosterman roemde tegelijkertijd de enorme vlucht die de Nederlandse atletiek heeft genomen. „We gaan niet meer naar toernooien om mee te doen maar om medailles te winnen.”

Hassan grote afwezige

De andere meeting director, Ellen van Langen vertelde tijdens het doornemen van de highlights uit de startlijsten dat tweevoudig olympisch kampioene Sifan Hassan niet zal deelnemen in Hengelo. „Na de Olympische Spelen heeft Sifan een lastige periode gehad zowel fysiek als mentaal en is daardoor nog niet helemaal klaar voor de FBK Games, waarop ze zou starten op de 10.000 meter”, verklaarde Van Langen. Hassan verbrak in de vorige editie nog het wereldrecord op deze afstand. Het maakt meteen dat de Ethiopische Letesenbet Gidey, die inmiddels wereldrecords op de 5000 en 10.000 meter op de baan en de halve marathon op de weg in bezit, heeft de huizenhoge favoriet is.

"Eerste race altijd spannend"

Femke Bol is de Nederlandse loopsensatie van de laatste anderhalf jaar. Zij behaalt de ene na de andere medaille, met als hoogtepunt de bronzen plak tijdens de Olympische Spelen in Tokio. „De eerste race over 400 meter horden is altijd spannend. Er staan toch tien horden. Op trainingen train ik nooit verder dan zeven horden.” De 22-jarige Amersfoortse gaf aan pas na de wereldkampioenschappen en de Europese kampioenschappen te overwegen ook een 400 meter zonder horden te lopen. „Je kunt lastig beide disciplines combineren. Dat heeft te maken met het ritme dat je nodig hebt bij de horden. Ik ga natuurlijk wel voor de 4x400 meter estafette.” Bol werd afgelopen indoorseizoen tweede op de 400 meter tijdens de WK. Ze kijkt ondertussen halsreikend uit naar Hengelo. „Het gaat zo gaaf zijn om voor een Nederlands publiek te lopen.”

"Op hoger niveau instappen"

Nadine Visser is sinds 2018 full time hordeloopster toen ze de zevenkamp vaarwel zegde. Ze staat steevast in internationale finales en neemt er geregeld medailles mee naar huis. Eind februari raakte ze geblesseerd en miste de WK Indoor. „Hengelo is pas mijn tweede wedstrijd na een lange revalidatieperiode, maar ik voel wel dat de vorm al goed is, dus hoop ik mijn seizoen sneller dan ooit te kunnen openen en wat moois te kunnen laten zien voor het thuispubliek.” De 27-jarige atlete, die komende zomer al tien jaar traint bij Bart Bennema op Papendal, ging desgevraagd in op het starten van Dafne Schippers op de 100 meter in Hengelo. „Ik had niet verwacht dat ze zo snel weer wedstrijden zou gaan doen, maar het klinkt positief om te horen dat het goed met haar gaat.”