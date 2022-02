Willem-Alexander en Máxima ontvangen olympische medaillewinnaars op Paleis Noordeinde

De ontmoeting met Rutte vindt plaats in de Ridderzaal in Den Haag. Daar is ook minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport aanwezig. Beide bewindslieden spreken de sporters toe, waarna Helder de medaillewinnaars zal huldigen. Het is traditie dat de olympische sporters worden ontvangen door het koningspaar. Na afloop wordt traditiegetrouw een groepsfoto gemaakt op het bordes.

Normaliter reizen Willem-Alexander en Máxima af naar de locatie waar de Spelen worden georganiseerd, maar vanwege de coronacrisis was dat dit jaar niet mogelijk. Ook tijdens de Zomerspelen van vorig jaar ging dat niet door.

De olympische sporters komen maandag terug uit Beijing. De medaillewinnaars worden bij aankomst direct gehuldigd in het Hilton Hotel in Amsterdam, in aanwezigheid van hun familie, vrienden en de overige sporters.