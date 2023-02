Celstraf voor inbrekers bij Ángel Di María

Twee mannen die inbraken in de woning van voetballer Ángel Di María, zijn door de Franse justitie veroordeeld tot celstraffen van respectievelijk drie en vier jaar. Het misdrijf vond plaats in de omgeving van Parijs in 2021, in de tijd dat de Argentijnse speler nog uitkwam voor Paris Saint-Germain.