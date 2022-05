Abraham geeft Feyenoord cadeautje: Rotterdammers zeker van groepsfase Europa League

Dat zit zo: voor de winnaar van de Conference League (die finale gaat woensdag tussen Feyenoord en AS Roma) is een ticket voor de groepsfase van de Europa League weggelegd. Maar omdat AS Roma door de zege op Torino zich al via de Italiaanse competitie verzekerde van een Europa League-ticket (de ploeg finisht als vijfde of zesde) is de via de Conference League te vergeven Europa League-plaats sowieso naar Feyenoord.

Een mooie opsteker voor de Rotterdammers, die Tammy Abraham tegen Torino twee keer zagen scoren. Eerst maakte hij zich na een pass van Lorenzo Pellegrini los van twee verdedigers en schoot hij beheerst raak, en ook tijdens een strafschop kort daarna toonde hij een ijskoude te zijn. Abraham wachtte op de beweging van doelman Etrit Berisha en schoot daarna rustig door het midden raak. Pellegrini bepaalde een kwartiertje voor het einde de eindstand op 0-3.

Mourinho had voor de generale tegen Feyenoord geen plaats in zijn basiselftal ingeruimd voor Rick Karsdorp. De oud-Feyenoorder zat op de bank en mocht na een klein uurtje invallen. Ook Bryan Cristante, Amadou Diawara, Ainsley Maitland-Niles, Stephan El Shaarawy, Chris Smalling en Nicolo Zaniolo kregen geen plaats aan de aftrap.

SPANJE: Real Madrid komt in laatste wedstrijd tegen Betis niet tot scoren

Real Madrid heeft de laatste competitiewedstrijd in La Liga afgesloten met een 0-0 gelijkspel tegen Real Betis. De ploeg uit Madrid van coach Carlo Ancelotti, die al was verzekerd van de Spaanse titel, kan zich nu helemaal gaan voorbereiden op de finale van de Champions League op 28 mei tegen Liverpool.

Beide ploegen vormden voor aanvang van de wedstrijd in Madrid een erehaag voor elkaar. De spelers van Madrid eerden daarmee Betis als winnaar van de Copa del Rey. De ploeg uit Sevilla feliciteerde daarna de landskampioen. Vooral in de tweede helft van het duel was de thuisploeg dicht bij een treffer. Karim Benzema zag verschillende pogingen net naast gaan. Ook Joaquin van Betis zag zijn inzet van dichtbij over gaan. Real Betis was al verzekerd van een ticket voor de Europa League volgend seizoen.

