Thompson rekent af met Hijikata en staat in finale Libéma Open

Thompson neemt het zondag in de eindstrijd op tegen de als zesde geplaatste Nederlander Tallon Griekspoor of de Fin Emil Ruusuvuori. Zij treffen elkaar momenteel in de andere halve eindstrijd. Thompson, de nummer 103 van de wereld, won nog nooit een ATP-toernooi.

Amerikaan Tiafoe in Stuttgart voor het eerst naar finale op gras

Frances Tiafoe heeft zich voor het eerst in zijn loopbaan geplaatst voor de finale van een toernooi dat op gras wordt gespeeld. De 25-jarige Amerikaanse nummer 12 van de wereld versloeg in de halve eindstrijd in Stuttgart de Hongaar Marton Fucsovics met 6-3 7-6 (11).

In de eindstrijd neemt Tiafoe het zondag op tegen Jan-Lennard Struff. De Duitser was met 3-6 6-3 6-3 te sterk voor de Pool Hubert Hurkacz. Tiafoe komt bij toernooiwinst voor het eerst de top-10 van de wereldranglijst binnen. Tot dusverre staat hij op twee toernooizeges op de ATP Tour (2018 in Delray Beach en dit jaar in Houston).