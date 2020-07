Cor van der Geest (75) ziet op tegen de dood

Cor van der Geest kreeg eerder dit jaar een nieuwe heup, maar maakt nu alweer urenlange tochtjes op zijn mountainbike. Ⓒ René Bouwman

SONDEL - Cor van der Geest viert donderdag zijn 75e verjaardag. Speciaal voor deze bijzondere mijlpaal nodigde de markante oud-judocoach Telesport uit op zijn vakantieadres in het Friese dorpje Sondel. In een openhartig gesprek vertelt hij over onder meer het belang van bewegen, de keerzijde van het ouder worden en zijn grote trots.