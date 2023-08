Ajax meldt transfer Gaston Avila, Feyenoorder Marcus Pedersen naar Sassuolo

Ávila ondertekent een contract voor vijf jaar bij Ajax. De Zuid-Amerikaan begon zijn profloopbaan bij Rosario Central en Boca Juniors, voordat hij in de zomer van 2022 naar België ging. Met Antwerp, waar de Nederlander Mark van Bommel de trainer is, won Ávila de Belgische landstitel en de beker.

Ajax-trainer Maurice Steijn vertelde zaterdag na het gelijkspel tegen Excelsior (2-2) dat hij niet tevreden is over zijn linksbacks Anass Salah-Eddine en Owen Wijndal. Ávila is de negende aanwinst deze transferperiode voor Ajax, na Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj, Carlos Forbs, Jakov Medic, Chuba Akpom, Anton Gaaei en Josip Sutalo.

Feyenoorder Pedersen rondt transfer naar Sassuolo af

Marcus Pedersen vertrekt bij Feyenoord. De 23-jarige Noorse rechtsback rondde dinsdag zijn transfer naar Sassuolo af. De Italiaanse club huurt Pedersen dit seizoen en heeft de optie om hem daarna te kopen.

„Ervan uitgaande dat de transfer definitief wordt, kijk ik met enorm veel plezier terug op de afgelopen twee seizoenen bij Feyenoord”, aldus Pedersen op de website van de Rotterdammers. „De finale van de Conference League, het landskampioenschap: stuk voor stuk bijzondere prestaties die we samen hebben bereikt.”

Pedersen kon niet op veel speeltijd meer rekenen. Feyenoord trok vorige week met Bart Nieuwkoop een nieuwe rechtsback aan, in de veronderstelling dat Lutsharel Geertruida naar RB Leipzig zou vertrekken. De transfer van die multifunctionele Oranje-international naar Duitsland ging op het laatste moment echter niet door. Geertruida kan als rechtsback en centraal achterin spelen.

Pedersen groeide bij Feyenoord uit tot Noors international. Sassuolo eindigde afgelopen seizoen op de dertiende plaats in de Serie A en begon de nieuwe competitie afgelopen weekeinde met een nederlaag tegen Atalanta (0-2).