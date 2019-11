Ihattaren Oranjeleeuw

Mohamed Ihattaren in het shirt van Oranje. Ⓒ Twitter PSV

EINDHOVEN - Het toen relatief kleine aantal mensen dat Mohamed Ihattaren (17) in mei vorig jaar zag schitteren op EK Onder 17, wist direct genoeg. Deze jongen, toen net een paar maandjes 16 jaar oud en één van de jongsten van de lichting Europees kampioenen, was speciaal. Een talent waar voetbalminnend Nederland snel van zou gaan houden. Dat is gebleken. In het shirt van het Nederlands elftal kan diezelfde Ihattaren op EK’s en WK’s nu wereldwijd de harten gaan veroveren.