Deen klasse apart in Critérium du Dauphiné Jonas Vingegaard ’slacht’ rivalen en is ’totaal niet bezig met Tadej Pogacar’

De Deen Jonas Vingegaard wint met speels gemak het Critérium du Dauphiné en lijkt klaar voor het gevecht met Tadej Pogacar om de Tour-zege. De Brit Adam Yates (inzet links) wordt op gepaste afstand tweede. Ⓒ FOTO’S Getty Images

GRENOBLE - De monsterlijke beklimming naar La Bastille brandde in ieders benen, al liet Jonas Vingegaard andermaal zien dat hij een klasse apart was. Op de poort naar de hel (1,8 km aan 14,2%) ’slachtte’ de Deen opnieuw zijn rivalen, om de eindzege in het Critérium du Dauphiné te beklinken. Vingegaard lijkt klaar voor het gevecht met Tadej Pogacar om de Tour-zege al is hij nog niet tevreden. „Ik denk dat ik nog beter kan. Hopelijk gaat het de komende weken lukken om dat voor elkaar te krijgen.”