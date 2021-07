Xan de Waard. Ⓒ AP

Het ging de afgelopen twee maanden héél veel over de blessure van Liedewij Welten, de steraanvalster die wonderbaarlijk snel herstelde van een afgescheurde hamstring. Maar minstens zo belangrijk was de rentree van Xan de Waard. De spelmaker van SCHC was op het nippertje fit voor de Spelen, net als vijf jaar geleden.