Zoon Erik Dekker naar Jumbo-Visma

Hij zal in de schaduw van sprintbom Dylan Groenewegen moeten gaan opereren, is de bedoeling. Zowel BORA-Hansgrohe als Jumbo-Visma toonde interesse. Toen de Nederlandse wielerformatie echter om de hoek kwam kijken, kwam er droom uit voor Dekker. „Ik ben erg blij dat ik bij Team Jumbo-Visma heb getekend. Naast het feit dat het een Nederlandse ploeg is, groeit het team enorm. Momenteel is deze ploeg één van de betere teams in de World Tour. Ik denk dat ik optimaal gebruik kan maken van de faciliteiten die Team Jumbo-Visma biedt om de beste wielrenner te worden binnen mijn mogelijkheden”, laat hij weten.

Dekker vervolgt zijn verhaal. „Als je naar de afgelopen jaren kijkt, dan denk ik dat dit een logische stap is in mijn carrière”, vervolgt Dekker. „Ik heb grote stappen gezet in mijn ontwikkeling. Daarmee heb ik deze transfer afgedwongen. Ik hoop me de komende jaren te kunnen focussen op het sprinten. Van een grote sprinter als Dylan Groenewegen kan ik veel leren.”

Ook Merijn Zeeman, sportief directeur van de wielerploeg, kijkt uit naar de komst van de 22-jarige Dekker. „ David heeft zich de afgelopen jaren goed ontwikkeld bij Metec. Dit voorjaar is hij bij SEG Racing Academy definitief doorgebroken met goede prestaties in de weinige koersen die zijn verreden. We denken dat hij een talentvolle sprinter is, die in onze structuur rustig kan doorgroeien. Hij gaat veel kansen krijgen. De afgelopen jaren hebben wij als team veel geleerd van het opleiden van Dylan. Daar kan David van profiteren.”

Dekker rijdt zijn eerste koers sinds coronastop in de Ronde van Tsjechië, die op 6 augustus begint.