Bosz is Bayern voorbij na zege op Schalke

Het duel eindigde in een zege van 2-1 voor de thuisploeg, die daarmee net als Schalke op 25 punten kwam. Borussia Mönchengladbach is de koploper van de Bundesliga met 31 punten.

Lucas Alario had de thuisploeg in de 15e minuut op 1-0 gebracht. De Argentijn zorgde zelfs voor een ruimere marge met de 2-0 in de 80e minuut, maar de Belg Benito Raman maakte kort daarop de 2-1. De ploeg uit Gelsenkirchen kon de derde nederlaag van dit seizoen niet meer voorkomen.

Bekijk ook: Bayern na late nederlaag zeven punten achter

Door de zege passeerde de equipe van Bosz Bayern München, dat eerder op de zaterdag met 2-1 onderuit ging bij koploper Borussia Mönchengladbach. Bayern staat nu zevende in de Bundesliga.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga

ITALIË: Napoli blijft ploeteren

Napoli heeft ook de uitwedstrijd tegen Udinese niet in winst kunnen omzetten. De ploeg van de geplaagde trainer Carlo Ancelotti bleef bij de middenmoter steken op 1-1. Uit de laatste zeven competitieduels pakte de club uit Napels slechts vijf punten. De laatste competitiezege dateert van 19 oktober (2-0 tegen Hellas Verona).

Kevin Lasagna bracht na ruim een half uur de thuisclub op voorsprong. Piotr Zielinski voorkwam in de 69e minuut een nederlaag voor Napoli, dat in de afgelopen twee seizoenen nog als tweede eindigde in de Serie A. Bij de bezoekers kreeg Nikola Maksimovic in de 79e minuut de rode kaart tijdens zijn warming-up langs de kant wegens wangedrag.

Bekijk hier de uitslagen, stand en programma in de Serie A