LIVE Knecht Pogacar in de problemen, kopgroep begint aan eerste klim

De Sloveen van UAE Team Emirates rijdt momenteel in het wit. Het geel is in handen van Jonas Vingegaard, de Deen van Jumbo-Visma. De Belg in die ploeg, Wout van Aert, heeft het groen stevig om zijn schouders. Ondertussen heeft Simon Geschke, de Duitser van Cofidis, nog steeds de bolletjestrui in zijn bezit.

Overzicht

De winnaar van de Tour van dit jaar zal van alle markten thuis moeten zijn, aangezien de organisatie een zeer gevarieerd parcours heeft uitgetekend. Hieronder vind je een overzicht van wat de renners de komende weken allemaal te wachten staat.

Bekijk hieronder alle nog te verrijden etappes:

Etappe 16: Carcassonne - Foix

Wanneer: dinsdag 19 juli, start om 12.30 uur, aankomst omstreeks 17.10 uur

Afstand: 179 kilometer

Type: overgangsetappe

Eén van de negen ritten in het middengebergte die deze Grande Boucle kent. Een overgangsrit naar de echte Pyreneeëncols, maar met de Port de Lers (11,4km aan 7%) en de Mur de Péguère (9,3km aan 7,9%) liggen er twee serieuze valstrikken in voor de klassementsrenners. Richting de finish is het aan de betere dalers om de twintigtal kilometer richting Foix in te duiken.

Etappe 17: Saint-Gaudens – Peyragudes

Wanneer: woensdag 20 juli, start om 13.15 uur en aankomst omstreeks 17.00 uur

Afstand: 130 kilometer

Type: bergrit

Kort maar krachtig. Net als in de Alpen kan er twee dagen op een rij hevig oorlog worden gemaakt in de Pyreneeën. Voor de renners aankomen trekt de Tour over de Aspin, de vervelende Hourquette d’Anzican en de Val Louron-Azet. De slotklim is pijnlijk, met 8 kilometer aan 7,8%. Wie niet in zijn dagje is, valt uit het klassement. Tadej Pogacar verkende de rit en zijn reactie op het vliegveld van Peyragudes zegt alles.

Etappe 18: Lourdes – Hautacam

Wanneer: donderdag 21 juli, start om 13.30 uur en aankomst omstreeks 17.40 uur

Afstand: 143 kilometer

Type: bergrit

Het allerlaatste gevecht in de bergen, maar wel eentje die zwaar kan tellen. Vanaf bedevaartsoord Lourdes gaat de laatste bergrit over de Aubisque (16,4 kilometer aan 7,1%) naar de Col de Spandelles die nagelnieuw is in de Tour: tien kilometer lang en gemiddeld acht procent stijgend. Donderdagmiddag kennen we op Hautacam (13,5km aan 7,8%) in principe de bergkoning en de potentiële eindwinnaar.

Etappe 19: Castelnau-Magnoac – Cahors

Wanneer: vrijdag 22 juli, start om 13.05 uur en aankomst omstreeks 17.30 uur

Afstand: 189 kilometer

Type: vlak

Vreemd genoeg is het bezoek aan de Lot na het oversteken van de Gers en de Tarn-et-Garonne ook een knipoog naar de openingsscène van de Tour: het nabijgelegen kasteel van Cayx behoort immers toe aan de koninklijke familie uit Denemarken. Over de koers kunnen we kort zijn: in Cahors mogen we een strijd verwachten tussen de overgebleven sprinters na een etappe zonder noemenswaardige hindernissen. Al kunnen de twee hellinkjes van vierde categorie vlak voor de finale wel de benen afsnijden, zo net na een afmattende tocht door de Pyreneeën...

Etappe 20: Lacapelle-Marival – Rocamadour

Wanneer: zaterdag 23 juli, eerste start om 13.05 uur en laatste aankomst omstreeks 17.50 uur

Afstand: 40 kilometer

Type: individuele tijdrit

Als uitsmijter is er op de laatste zaterdag een tijdrit van veertig kilometer in het heuvelachtige departement van de Lot. Dat wordt een bijzonder lange survival of the fittest en het uur van de waarheid. Het is een lastige tijdrit, die tien kilometer langer is dan vorig jaar. Doorlopend op en af, draaien en keren. Net als twee jaar geleden op Planche des Belles Filles kan het hier nog gebeuren. In totaal telt deze Tour vijf kilometers minder tegen de tijd dan vorig jaar, maar veertig kilometer op het einde van een lastige Tour is moordend lang.

Etappe 21: Parijs La Défense Arena – Parijs Champs Elysées

Wanneer: zondag 24 juli, start om 16.30 uur en aankomst omstreeks 19.30 uur

Afstand: 112 km

Type: vlak

In 2024 zal de Tour door de Olympische Spelen niét eindigen in Parijs, maar dit jaar kunnen we wel genieten van de traditionele afsluiter: na een tochtje door de voorsteden van de hoofdstad, waar traditioneel de eindwinnaar al van een eerste glaasje champagne nipt, volgt op de legendarische Champs Elysées het ’WK voor de sprinters’. Of het eerste criterium, het is maar hoe je het bekijkt. Feit is dat élke sprinter deze avondetappe op zijn naam wil schrijven.