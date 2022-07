LIVE Secondenspel tussen Vingegaard, Pogacar, Van Aert en Thomas

Jumbo-Visma heeft al vijf etappes gewonnen. Twee met Van Aert, twee met Vingegaard en een met Christophe Laporte. De Fransman won vrijdag in Cahors na een knappe laatste anderhalve kilometer.

Bekijk ook: Zo werd de kleine Vingegaard een heel grote meneer

Etappe 20: Lacapelle-Marival – Rocamadour

Wanneer: zaterdag 23 juli, eerste start om 13.05 uur en laatste aankomst omstreeks 17.50 uur

Afstand: 40 kilometer

Type: individuele tijdrit

Als uitsmijter is er op de laatste zaterdag een tijdrit van veertig kilometer in het heuvelachtige departement van de Lot. Dat wordt een bijzonder lange survival of the fittest en het uur van de waarheid. Het is een lastige tijdrit, die tien kilometer langer is dan vorig jaar. Doorlopend op en af, draaien en keren. Net als twee jaar geleden op Planche des Belles Filles kan het hier nog gebeuren. In totaal telt deze Tour vijf kilometers minder tegen de tijd dan vorig jaar, maar veertig kilometer op het einde van een lastige Tour is moordend lang.

Overzicht

De winnaar van de Tour van dit jaar zal van alle markten thuis moeten zijn, aangezien de organisatie een zeer gevarieerd parcours heeft uitgetekend. Hieronder vind je een overzicht van wat de renners de komende weken allemaal te wachten staat.

Bekijk hieronder alle nog te verrijden etappes:

Etappe 21: Parijs La Défense Arena – Parijs Champs Elysées

Wanneer: zondag 24 juli, start om 16.30 uur en aankomst omstreeks 19.30 uur

Afstand: 112 km

Type: vlak

In 2024 zal de Tour door de Olympische Spelen niét eindigen in Parijs, maar dit jaar kunnen we wel genieten van de traditionele afsluiter: na een tochtje door de voorsteden van de hoofdstad, waar traditioneel de eindwinnaar al van een eerste glaasje champagne nipt, volgt op de legendarische Champs Elysées het ’WK voor de sprinters’. Of het eerste criterium, het is maar hoe je het bekijkt. Feit is dat élke sprinter deze avondetappe op zijn naam wil schrijven.