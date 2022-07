Overzicht Tour: volledige uitslag tijdrit en etappe van zaterdag

Etappe 1: Kopenhagen – Kopenhagen

Wanneer: vrijdag 1 juli, eerste start om 16.00 uur en laatste aankomst omstreeks 19.10 uur

vrijdag 1 juli, eerste start om 16.00 uur en laatste aankomst omstreeks 19.10 uur Afstand: 13 kilometer

13 kilometer Type: individuele tijdrit

Yves Lampaert kroonde zich vrijdag verrassend tot eerste drager van de gele trui. Hij bleef zijn landgenoot Wout van Aert, Filippo Ganna, Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel voor. Ook Bauke Mollema reed zich in de top-10, de Nederlander klokte de negende tijd.

Overzicht

De winnaar van de Tour van dit jaar zal van alle markten thuis moeten zijn, aangezien de organisatie een zeer gevarieerd parcours heeft uitgetekend. Hieronder vind je een overzicht van wat de renners de komende weken allemaal te wachten?

Bekijk hieronder alle etappes:

Etappe 2: Roskilde – Nyborg

Wanneer: zaterdag 2 juli, start om 12.15 uur en aankomst omstreeks 17.10 uur

zaterdag 2 juli, start om 12.15 uur en aankomst omstreeks 17.10 uur Afstand: 199 kilometer

199 kilometer Type: waaieretappe

Op papier een sprintersetappe met enkel in de eerste koershelft enkele kleine beklimmingen van de vierde categorie. Het venijn zit in de staart. Vanaf de tussensprint wordt immers de kustlijn gevolgd en de aankomst ligt na de 18 kilometer lange Grote Beltbrug. De wind gaat voor de nodige nervositeit zorgen. Een uitgelezen kans voor de specialisten om waaiers te trekken. De favorieten moeten constant waakzaam zijn.

In 2015 introduceerde de Tour al een aankomst „op zee”, met Neeltje Jans in Zeeland. Het leverde toen een heroïsche waaieretappe op, die werd gewonnen door sprinter André Greipel. De klassementsambities van Vincenzo Nibali en Nairo Quintana gingen eraan. Ook verloor Rohan Dennis er zijn in Utrecht veroverde gele trui.

Etappe 3: Velje - Sønderborg

Wanneer: zondag 3 juli, start om 13u05 en aankomst omstreeks 17u12

zondag 3 juli, start om 13u05 en aankomst omstreeks 17u12 Afstand: 182 kilometer

182 kilometer Type: sprintersrit

Tijdens de derde en laatste rit vallen waaiers evenmin uit te sluiten. Hoewel de wind niet zo vrij spel heeft als zaterdag, flirt het parcours op genoeg delen met de kustlijn. Dus als er wind staat en er zijn ploegen die de smaak te pakken hebben, dan kan het peloton zomaar weer in stukken en brokken liggen. Toch is het vooral een rit voor de sprinters, waarbij Fabio Jakobsen en Caleb Ewan op voorhand de twee grootste namen zijn, maar ook Wout van Aert en Jasper Philipsen zullen zich ongetwijfeld gaan mengen in de strijd. En Danny van Poppel misschien?

Rustdag

Na drie dagen Denemarken wordt maandag 4 juli gebruikt om het hele wielercircus naar Frankrijk te verplaatsen.

Etappe 4: Calais - Dunkerque

Wanneer: dinsdag 5 juli, start om 13u15 en aankomst omstreeks 17u14

dinsdag 5 juli, start om 13u15 en aankomst omstreeks 17u14 Afstand: 171,5 kilometer

171,5 kilometer Type: sprintersrit

Er staat sprintersrit, maar het is wel een etappe die heel veel meer scenario’s herbergt. Ook tijdens de eerste rit in Frankrijk wordt de kustlijn niet gemeden. Dus ja, wederom is er een waaierkans. Daarbij liggen er zes kleine klimmetjes op de route. Deze zijn stuk voor stuk niet heel zwaar, maar gaan alles bij elkaar effect hebben. De top van de laatste côte ligt op iets meer dan 10 kilometer van de finish. Ideaal voor aanvallers die het in de finale willen proberen. Toch is de kans op een massasprint groot.

Etappe 5: Lille Métropole - Arenberg Porte du Hainaut

Wanneer: woensdag 6 juli, start om 13u35 en aankomst omstreeks 17u20

woensdag 6 juli, start om 13u35 en aankomst omstreeks 17u20 Afstand: 157 kilometer

157 kilometer Type: kasseienrit

Dacht je dat het na een tijdrit en drie etappes met waaierkansen tijd werd voor een echt makkelijke dag? Dan kom je bedrogen uit. De vijfde etappe is weliswaar biljartvlak, maar toch hobbelt de weg genoeg. De gevreesde kasseien liggen namelijk op het parcours. In de laatste 78 kilometer liggen er elf stroken, samen goed voor een lengte van 19,4 kilometer. De meest zware stroken uit Parijs-Roubaix worden vermeden, maar toch wordt het bibberen voor diverse klassementsrenners. Je kunt de Tour hier zomaar verliezen...

Een kasseienetappe is geen garantie voor spektakel. Zo gebeurde in de rit over de keien in 2015 relatief weinig. Bijna alle grote namen overleefden en de beslissende move van Tony Martin kwam op een normale weg in de laatste drie kilometer. Nee, neem dan de etappe van een jaar eerder. In kletsnatte omstandigheden maakte onder andere Lieuwe Westra een enorm sterke indruk in dienst van zijn kopman en de latere Tour-winnaar Nibali, maar het was de ongenaakbare Lars Boom die won. De nummer twee van die dag Jakob Fuglsang rijdt ook dit jaar weer mee.

Etappe 6: Binche - Longwy

Wanneer: donderdag 7 juli, start om 12u05 en aankomst omstreeks 17u15

donderdag 7 juli, start om 12u05 en aankomst omstreeks 17u15 Afstand: 219,9 kilometer

219,9 kilometer Type: puncherkans

De langste etappe van deze Ronde van Frankrijk is op het lijf geschreven van Mathieu van der Poel. In de laatste zestig kilometer gaat het vrijwel continu op en af. Eerst glooit het landschap nog, maar in de laatste twintig kilometer wordt het klimmen wat serieuzer. Op vijf kilometer ligt de Côte de Pulventeux, 800 meter à 12,3 procent, volgt de belangrijkste scherprechter. Daar kunnen de punchers hun hart ophalen. Vervolgens is het dalen geblazen, waarna de weg in de laatste anderhalve kilometer weer gevoelig omhoog loopt.

Etappe 7: Tomblaine - La Planche des Belles Filles

Wanneer: vrijdag 8 juli, start om 13u05 en aankomst omstreeks 17u17

vrijdag 8 juli, start om 13u05 en aankomst omstreeks 17u17 Afstand: 176,3 kilometer

176,3 kilometer Type: klimmersetappe

Het is in rit 7 tijd voor de eerste echte berg van deze Tour de France: La Planche des Belles Filles. Het is met slechts zeven kilometer in lengte nog niet een col van de mythische proporties zoals later in de ronde, maar wel een die er mag wezen. Vooral de de percentages vallen op. 8,7 procent gemiddeld is niet extreem, maar omdat er ook makkelijkere (tot bijna vlakke) stroken tussen zitten, zijn er ook veel zwaardere kilometers. In de laatste honderden meters komt het stijgingspercentage op momenten zelfs boven de twintig uit. De aanloop richting La Plance des Belles Filles is niet heel lastig, dus er zal op de klim zelf nog genoeg energie zijn om de boel te laten ontploffen. De vraag is alleen of de klassementsrenners hier om de zege gaan strijden of dat de vluchters dat doen.

Etappe 8: Dole - Laussane

Wanneer: zaterdag 9 juli, start om 13u05 en aankomst omstreeks 17u28

zaterdag 9 juli, start om 13u05 en aankomst omstreeks 17u28 Afstand: 186,3 kilometer

186,3 kilometer Type: puncherskans

De achtste rit van deze Tour de France is er wederom een die vele kanten uit kan. De vluchters maken zeker kans tijdens deze overgangsetappe die van Frankrijk naar Zwitserland leidt. Onderweg gaat het veel op en af, maar nooit wordt het extreem lastig. De zwaarste klim is de Côte des Rousses (6,7 kilometer á 5 procent). Dit maakt dat veel renners hun kans zullen ruiken. De laatste vier kilometer zijn bij uitstek gemaakt voor punchers als Van der Poel en Van Aert. Het is twee keer een kleine twee kilometer klimmen met daartussen een hele korte adempauze. De steilste strook - twaalf procent - zit in de voorlaatste kilometer.

Etappe 9: Aigle - Châtel Les Portes du Soleil

Wanneer: zondag 10 juli, start om 12u30 en aankomst omstreeks 17u44

zondag 10 juli, start om 12u30 en aankomst omstreeks 17u44 Afstand: 183 kilometer

183 kilometer Type: bergetappe

De eerste echte bergetappe kan worden gezien als het einde van een veeleisende week. De opeenvolging van Zwitserse bergen zal de renners in hun klimritme brengen, zonder ze tot het uiterste te drijven. Een goed samengestelde kopgroep zou kunnen profiteren van deze soepele overgangsrit richting de echte Alpen. In de finale kan bergop het verschil worden gemaakt op de Pas de Morgins (15,4 km aan 6,1%), al volgt daarna nóg een klein klimmetje richting finish.

Tweede rustdag: Morzine Les Portes du Soleil

Op maandag 11 juli kan het peloton na een slopende eerste week van een welverdiende rust genieten in Morzine Les Portes du Soleil.

Etappe 10: Morzine Les Portes du Soleil - Megève

Wanneer: dinsdag 12 juli, start om 13u30 en aankomst omstreeks 17u05

dinsdag 12 juli, start om 13u30 en aankomst omstreeks 17u05 Afstand: 148 kilometer

148 kilometer Type: overgangsetappe

De dag na de rustdag wacht voor de renners een adembenemend berglandschap aan het meer van Genève, voordat de weg richting Megève gaat. De weg kronkelt tussen de valleien over drie lopende cols en zou de betere vluchters moeten inspireren. De slotklim, de Montée de l’altiport de Megève, is 19,2 kilometer lang aan 4,1% gemiddeld.

Etappe 11: Albertville – Col du Granon

Wanneer: woensdag 13 juli, start om 12u15 en aankomst omstreeks 16u55

Afstand: 149 kilometer

Type: bergetappe

Geen enkele favoriet die droomt van de gele trui in Parijs mag deze afspraak missen. De tweede aankomst bergop. Net als de twaalfde rit kan deze dag als koninginnenetappe worden omschreven. De Col du Granon (2.413 meter) is sinds 1986 niet meer beklommen, na het doorkruisen van Serre-Chevalier is er nog 10 kilometer te gaan tegen meer dan 9% om die Granon te bedwingen. Maar nog vóór de slotklim moeten ze de Galibier (17,7 kilometer aan 6,9%) over. Het is met een hoogte van 2.642 meter het dak van deze Tour. De Montvernier en de Col du Télégraphe fungeren als opwarmertjes.

Etappe 12: Briançon – Alpe d’Huez

Wanneer: donderdag 14 juli, start om 13u05 en aankomst omstreeks 18u10

Afstand: 166 kilometer

Type: bergetappe

Een Quatorze Juillet die in de benen gaat zitten, want de bergrit telt 4.750 hoogtemeters. Het klimfestival begint opnieuw met de Galibier (dit keer via de Lautaret: 23 kilometer aan 5,1%) om dan langs de Croix de Fer (29 kilometer aan 5,2%) naar de 21 bochten tellende iconische eindklim af te stevenen. Hiermee viert de Tour de 70e verjaardag van de allereerste finish op hoogte. Alpe d’Huez zelf is 13,8 kilometer lang aan 8,1% gemiddeld. Na deze etappe kan een eerste échte tussenbalans opgemaakt worden: de kaarten zullen meer dan geschud zijn!

Etappe 13: Bourg d’Oisans – Saint-Etienne

Wanneer: vrijdag 15 juli, start om 13u05 en aankomst omstreeks 17u35

Afstand: 193 kilometer

Type: heuvelrit

Vandaag wacht mogelijk een cruciale dag in de strijd om de groene trui. Het profiel toont dat het wel degelijk op-en-af gaat vandaag, echter zonder onoverkomelijke hindernissen. Afwachten hoe hard de koers wordt richting finish. In dit soort etappes krijgen ontsnappingen doorgaans weinig bewegingsruimte... maar dat is nooit een exacte wetenschap!

Etappe 14: Saint-Étienne - Mende

Wanneer: zaterdag 16 juli, start om 12u15 en aankomst omstreeks 17u15

Afstand: 195 kilometer

Type: heuvelrit

Er wacht vandaag geen enkele echte col, maar de inspanningen zijn onophoudelijk. Deze passage door de Loire, Haute-Loire en Lozère zal de meest robuuste ontsnappingskoningen aanzetten tot actie. Op de korte maar venijnige beklimming van de Croix Neuve Montée Jalabert die naar het vliegveld leidt (3 kilometer aan 10,2%), wacht er een dubbel gevecht: dat voor de dagzege en dat binnen de groep van favorieten.

Etappe 15: Rodez – Carcassonne

Wanneer: zondag 17 juli, start om 13u05 en aankomst omstreeks 17u50

Afstand: 200 kilometer

Type: vlak

De weg naar Carcassonne is vaak heuvelachtig en nodigt uit tot ontsnappingen. Maar deze keer is het parcours ontworpen om deze dag te reserveren voor de sprintersploegen. Op voorwaarde dat zij zich toeleggen op het controleren van de vlucht van de dag, van wie in de derde week altijd een verrassing kunnen verwachten.

Derde rustdag

Maandag 18 juli kunnen de renners genieten van het prachtige, middeleeuwse Carcassonne. Al is de kans groter dat ze zich zullen beperken tot een kort koffie-ritje en een uitgebreide massage om de moeie benen wat te sparen.

Etappe 16: Carcassonne - Foix

Wanneer: dinsdag 19 juli, start om 12u30, aankomst omstreeks 17u10

Afstand: 179 kilometer

Type: overgangsetappe

Eén van de negen ritten in het middengebergte die deze Grande Boucle kent. Een overgangsrit naar de echte Pyreneeëncols, maar met de Port de Lers (11,4km aan 7%) en de Mur de Péguère (9,3km aan 7,9%) liggen er twee serieuze valstrikken in voor de klassementsrenners. Richting de finish is het aan de betere dalers om de twintigtal kilometer richting Foix in te duiken.

Etappe 17: Saint-Gaudens – Peyragudes

Wanneer: woensdag 20 juli, start om 13u15 en aankomst omstreeks 17u00

Afstand: 130 kilometer

Type: bergrit

Kort maar krachtig. Net als in de Alpen kan er twee dagen op een rij hevig oorlog worden gemaakt in de Pyreneeën. Voor de renners aankomen trekt de Tour over de Aspin, de vervelende Hourquette d’Anzican en de Val Louron-Azet. De slotklim is pijnlijk, met 8 kilometer aan 7,8%. Wie niet in zijn dagje is, valt uit het klassement. Tadej Pogacar verkende de rit en zijn reactie op het vliegveld van Peyragudes zegt alles.

Etappe 18: Lourdes – Hautacam

Wanneer: donderdag 21 juli, start om 13u30 en aankomst omstreeks 17u40

Afstand: 143 kilometer

Type: bergrit

Het allerlaatste gevecht in de bergen, maar wel eentje die zwaar kan tellen. Vanaf bedevaartsoord Lourdes gaat de laatste bergrit over de Aubisque (16,4 kilometer aan 7,1%) naar de Col de Spandelles die nagelnieuw is in de Tour: tien kilometer lang en gemiddeld acht procent stijgend. Donderdagmiddag kennen we op Hautacam (13,5km aan 7,8%) in principe de bergkoning en de potentiële eindwinnaar.

Etappe 19: Castelnau-Magnoac – Cahors

Wanneer: vrijdag 22 juli, start om 13u05 en aankomst omstreeks 17u30

Afstand: 189 kilometer

Type: vlak

Vreemd genoeg is het bezoek aan de Lot na het oversteken van de Gers en de Tarn-et-Garonne ook een knipoog naar de openingsscène van de Tour: het nabijgelegen kasteel van Cayx behoort immers toe aan de koninklijke familie uit Denemarken. Over de koers kunnen we kort zijn: in Cahors mogen we een strijd verwachten tussen de overgebleven sprinters na een etappe zonder noemenswaardige hindernissen. Al kunnen de twee hellinkjes van vierde categorie vlak voor de finale wel de benen afsnijden, zo net na een afmattende tocht door de Pyreneeën...

Etappe 20: Lacapelle-Marival – Rocamadour

Wanneer: zaterdag 23 juli, eerste start om 13u05 en laatste aankomst omstreeks 17u50

Afstand: 40 kilometer

Type: individuele tijdrit

Als uitsmijter is er op de laatste zaterdag een tijdrit van veertig kilometer in het heuvelachtige departement van de Lot. Dat wordt een bijzonder lange survival of the fittest en het uur van de waarheid. Het is een lastige tijdrit, die tien kilometer langer is dan vorig jaar. Doorlopend op en af, draaien en keren. Net als twee jaar geleden op Planche des Belles Filles kan het hier nog gebeuren. In totaal telt deze Tour vijf kilometers minder tegen de tijd dan vorig jaar, maar veertig kilometer op het einde van een lastige Tour is moordend lang.

Etappe 21: Parijs La Défense Arena – Parijs Champs Elysées

Wanneer: zondag 24 juli, start om 16u30 en aankomst omstreeks 19u30

Afstand: 112 km

Type: vlak

In 2024 zal de Tour door de Olympische Spelen niét eindigen in Parijs, maar dit jaar kunnen we wel genieten van de traditionele afsluiter: na een tochtje door de voorsteden van de hoofdstad, waar traditioneel de eindwinnaar al van een eerste glaasje champagne nipt, volgt op de legendarische Champs Elysées het ’WK voor de sprinters’. Of het eerste criterium, het is maar hoe je het bekijkt. Feit is dat élke sprinter deze avondetappe op zijn naam wil schrijven.