Slotrit Tour: Parijs onthaalt Vingegaard, massasprint verwacht

Etappe 21: Parijs La Défense Arena – Parijs Champs Elysées

Wanneer: zondag 24 juli, start om 16.30 uur en aankomst omstreeks 19.30 uur

Afstand: 112 km

Type: vlak

In 2024 zal de Tour door de Olympische Spelen niét eindigen in Parijs, maar dit jaar kunnen we wel genieten van de traditionele afsluiter: na een tochtje door de voorsteden van de hoofdstad, waar traditioneel de eindwinnaar al van een eerste glaasje champagne nipt, volgt op de legendarische Champs Elysées het ’WK voor de sprinters’. Of het eerste criterium, het is maar hoe je het bekijkt. Feit is dat élke sprinter deze avondetappe op zijn naam wil schrijven.